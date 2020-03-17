17 марта. Mossovetinfo.ru – Центризбирком намерен предложить кандидатуру Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбирикома, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.



Ермолов занимает должность заместителя председателя Мосгоризбиркома. Его кандидатура будет рассмотрена на заседании ЦИК в среду, 18 марта.



Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что покидает свой пост по состоянию здоровья. Горбунов также сообщил, что сам предложил кандидатуру человека, который может занять его пост, однако не назвал фамилию. По закону новый глава Мосгоризбиркома избирается из числа членов комиссии по предложению ЦИК.



Справка ИА «Моссовет» (биографическая)



ЕРМОЛОВ Юрий Алексеевич



Секретарь Московской городской избирательной комиссии, до апреля 2012 года руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.



Родился 22 февраля 1960 года в Москве.



В 1982 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт. Окончил Академию государственной службы при Президенте РФ. Кандидат юридических наук.



Работал конструктором в Конструкторском бюро Транспортного машиностроения, генеральным директором Ассоциации государственных предприятий «Сомекс».



С 1994 года - глава управы района Дорогомилово.



С 2003 года - первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.



В августе 2019 года Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы - «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».