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Власть     06.10.2023 08:59

ЦИК решил провести тестирование, общероссийскую тренировку, цифровой платформы при проведении выборов

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Теги:  Центризбирком  ЦИК  цифровая платформа  тренировка  ГАС «Выборы»  Цифровая платформа  программно-технический комплекс ДЭГ  Единый портал государственных услуг  единая система идентификации и аутентификации 

6 октября — Mossovetinfo.ru — Центризбирком (ЦИК) на заседании 5 октября объявил о проведении масштабной тренировки новой цифровой платформы накануне старта президентской кампании. В испытаниях примут участие все 89 регионов, они продлятся с 9 октября по 29 ноября, сообщается на сайте ЦИК.

"ЦИК России постановила провести общероссийскую тренировку в три этапа:
подготовительный – с 9 октября по 31 октября 2023 года,
основной – с 1 ноября по 24 ноября 2023 года,
заключительный – с 27 ноября по 29 ноября 2023 года", - отмечается в сообщении.

«Мы впервые проводим такую мощную тренировку с привлечением большого количества информационных систем: ГАС «Выборы», Цифровая платформа, программно-технический комплекс ДЭГ, Единый портал государственных услуг, единая система идентификации и аутентификации и различные дополнительные периферийные устройства. Конфигурация очень сложная, задачи, которые нам предстоит решить – очень серьезные», − сообщил руководитель Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александр Сокольчук, представивший программу проведения общероссийской тренировки.

«Мы вступаем в очень серьезный период, который потребует от нас жесточайшей дисциплины, скоординированности действий и глубокого понимания сути всех этапов тренировки. Я хотел бы, чтобы мы все понимали эти процессы и воспринимали Цифровую платформу, которую мы условно называем ГАС «Выборы» 2.0, как ребенка, которого мы только-только родили, и теперь нам его воспитывать. И ребенок этот капризный, поэтому нам всем предстоят ночи не всегда с хорошим сном. Давайте внимательно отнесемся к проекту, реализацию которого мы начинаем», − отметил заместитель Председателя ЦИК Николай Булаев.

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Теги: 
Центризбирком  ЦИК  цифровая платформа  тренировка  ГАС «Выборы»  Цифровая платформа  программно-технический комплекс ДЭГ  Единый портал государственных услуг  единая система идентификации и аутентификации 

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