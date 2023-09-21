ЦИК решил провести тестирование, общероссийскую тренировку, цифровой платформы при проведении выборов

6 октября — Mossovetinfo.ru — Центризбирком (ЦИК) на заседании 5 октября объявил о проведении масштабной тренировки новой цифровой платформы накануне старта президентской кампании. В испытаниях примут участие все 89 регионов, они продлятся с 9 октября по 29 ноября, сообщается на сайте ЦИК.



"ЦИК России постановила провести общероссийскую тренировку в три этапа:

подготовительный – с 9 октября по 31 октября 2023 года,

основной – с 1 ноября по 24 ноября 2023 года,

заключительный – с 27 ноября по 29 ноября 2023 года", - отмечается в сообщении.



«Мы впервые проводим такую мощную тренировку с привлечением большого количества информационных систем: ГАС «Выборы», Цифровая платформа, программно-технический комплекс ДЭГ, Единый портал государственных услуг, единая система идентификации и аутентификации и различные дополнительные периферийные устройства. Конфигурация очень сложная, задачи, которые нам предстоит решить – очень серьезные», − сообщил руководитель Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александр Сокольчук, представивший программу проведения общероссийской тренировки.



«Мы вступаем в очень серьезный период, который потребует от нас жесточайшей дисциплины, скоординированности действий и глубокого понимания сути всех этапов тренировки. Я хотел бы, чтобы мы все понимали эти процессы и воспринимали Цифровую платформу, которую мы условно называем ГАС «Выборы» 2.0, как ребенка, которого мы только-только родили, и теперь нам его воспитывать. И ребенок этот капризный, поэтому нам всем предстоят ночи не всегда с хорошим сном. Давайте внимательно отнесемся к проекту, реализацию которого мы начинаем», − отметил заместитель Председателя ЦИК Николай Булаев.