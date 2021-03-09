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Власть     09.03.2021 11:08

Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

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Теги:  Правительство РФ  пенсия  досрочная пенсия  Михаил Мишустин 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее досрочный выход на пенсию представителям ряда профессий.

Досрочный выход на пенсию упрощается для представителей тех профессий, которые имеют право на досрочную пенсию. Особенно актуальным он станет для тех, кто проходит регулярную переподготовку: сотрудники здравоохранения, образовательной сферы, летчики и пожарные.

Теперь в трудовой стаж им будут засчитывать не только время непосредственной работы, но и периоды обучения и переподготовки. При этом, на время переобучения работодатель обязан сохранять за такими работниками рабочее место, зарплату, а также выплачивать пенсионные взносы.

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Карта места

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Теги: 
Правительство РФ  пенсия  досрочная пенсия  Михаил Мишустин 

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