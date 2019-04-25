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Власть     25.04.2019 12:18

Упрощенная выдача гражданства жителям Донбасса направлена на защиту прав человека - Путин

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Теги:  Владимир Путин  ДНР  ЛНР  гражданство  указ 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Указ об упрощенном получении российского гражданства жителям отдельных районов Донбасса направлен на защиту прав человека, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

По словам Путина, Жители ДНР и ЛНР лишены гражданских прав, поэтому решение об упрощении предоставления им российского гражданства - вопрос гуманитарного характера. При этом, данное решение не направлено на создание проблем новой украинской власти.

Указ, об упрощении получения жителями ДНР и ЛНР российского гражданства Путин подписал в среду, 24 апреля.


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Теги: 
Владимир Путин  ДНР  ЛНР  гражданство  указ 

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