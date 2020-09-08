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Власть     08.09.2020 17:55

В 2021 году бюджет Москвы недополучит 12-15% доходов - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  бюджет Москвы  доходы  коронавирус  пандемия 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Из-за пандемии коронавируса в 2021 году Москва недополучит 12-15% запланированных доходов, заявил в ходе Московского финансового форума мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что в 2020 году у Москвы имелись накопления, но к 2021 году они будут израсходованы, поэтому возможны проблемы.

При этом Собянин отметил, что сокращать зарплаты или урезать социальные расходы в такой ситуации не является выходом. Вероятно городу придется выходить на рынок и брать кредиты, чтобы не останавливать инвестиционные проекты, так как они, в свою очередь привлекают частные инвестиции, что поможет стимулировать экономику и выйти из кризиса.


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Теги: 
Сергей Собянин  бюджет Москвы  доходы  коронавирус  пандемия 

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