Другие материалы
-
Власть
14.08.2023, 10:27
В ближайшее время курс рубля нормализуется - помощник президента России
14 августа — Mossovetinfo.ru — Сильный рубль — в интересах российской экономики, нормализация курса ожидается в бли...
-
Власть
13.07.2023, 16:06
Минцифры РФ запретит использование iPhone в служебных целях в ближайшие дни
13 июля — Mossovetinfo.ru — Минцифры РФ планирует на следующей неделе запретить использование iPhone в служебных целях ...
-
Власть
06.07.2023, 09:07
Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов
6 июля — Mossovetinfo.ru — Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов. Распоряжение о его назначении ...