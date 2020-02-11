11 февраля. Mossovetinfo.ru – Голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день, который будет объявлен выходным, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России.
Решение о проведении голосования в будний день рассчитано на повышение явки, так как на выходные у людей могут быть свои планы. Основной датой для проведения голосования рассматривается среда, 22 апреля. Кроме того, рассматривается вопрос об организации голосования на предприятиях непрерывного цикла, на которые внеочередной выходной распространятся не будет.
Ранее в качестве даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию рассматривали несколько выходных дней, однако они не устроили администрацию президента из-за опасений низкой явки. Так, 12 апреля выпадает на Вербное воскресенье, когда многие люди идут в церковь, на 19 апреля выпадает православная Пасха, а 26 апреля уже начинается дачный сезон и многие люди уезжают из города на дачи.
15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. При этом, президент России заявил, что считает необходимым провести всенародное голосование, на которое должны быть вынесены все предложенные поправки.
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