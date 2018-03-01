В день выборов акцию по сбору крови для анализа на онкологию готовит Депздрав

1 марта /Mossovetinfo.ru/ - Депздрав Москвы 17 и 18 марта, в том числе на избирательных участках, планирует провести массовое скрининговое мероприятие – осуществить забор крови для последующей проверки «на предрасположенность к онкозаболеваниям». Об этом глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил в четверг на пресс-конференции.



«В школах (где находятся избирательные участки) есть специализированные медицинские кабинеты, где так же можно будет осуществить забор крови. Мы будем осуществлять забор крови, хранить ее на Московской станции переливания крови и потом партиями отправлять в лаборатории, где есть необходимое современное оборудование», - сказал Хрипун.

Депздрав Москвы в ближайшие дни опубликует условия проведения акции.