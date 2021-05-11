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Власть     11.05.2021 19:31

В Госдуме готовятся ужесточить законодательство об обороте оружия

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Теги:  Госдума  законопроект  оружие  оборот оружия 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готовится ужесточить законодательство об обороте оружия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Василия Пискарева.

По словам Пискарева, рабочая группа комитета уже подготовила законопроект об ужесточении наказания за нарушение правил хранения оружия, а также за его утерю. Кроме того, комитет намерен ускорить принятие смежных законодательных инициатив - о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия, а также об усилении ответственности за незаконный сбыт оружия и взрывчатки.

Ранее сообщалось, что 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл стрельбу из дробовика в одной из школ Казани. В результате погибли 9 человек, в том числе семеро детей. Еще 18 детей и трое взрослых получили ранения и травмы.

Установлено, что Галявиев вел огонь из официально зарегистрированного оружия.

В связи с трагедией в Казани, президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Владимиру Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения.

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Теги: 
Госдума  законопроект  оружие  оборот оружия 

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