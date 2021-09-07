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Власть     07.09.2021 11:33

В Госдуме могут расширить списки претендентов на получение жилья взамен аварийного

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Теги:  Госдума  законопроекты  аварийное жилье 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Вологодского заксобрания подготовили законопроект, который расширяет список категорий граждан, которые могут претендовать на получение нового жилья взамен аварийного, сообщают «Известия».

По данным издания, законопроект готовы поддержать в комитете Госдумы по ЖКХ. Также законопроект готовы поддержать во фракциях Госдумы.

Законопроект предполагает предоставление права на получение новые квартиры близким родственникам граждан, проживающим в аварийных и ветхих домах.

В пояснительной записке указывается, что программа расселения аварийного жилья реализуется долго, расселение растягивается на многие годы, в результате некоторые члены семьи не доживают до того момента, когда им предоставляют новые квартиры взамен аварийных.

При этом, согласно Жилищному кодексу, право на получение нового жилья имеют только владельцы аварийного жилья, и те, к кому право собственности на это жилье перешло по наследству.

Если же аварийное жилье получено гражданином в результате договора дарения и после того, как жилье было признано аварийным, то они имеют право только на финансовую компенсацию.

Законопроект предполагает распространить право на получение жилья на близких родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать братьев и сестер), а также усыновителей и усыновленных.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская сообщила, что комитет готов поддержать законопроект, если речь идет о людях, для которых аварийная квартира является единственным жильем.

При этом, по словам Хованской, новое жилье не должно доставаться тем, кто владеет собственной недвижимостью и не нуждается в жилье.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить новую программу расселения аварийного жилья, не дожидаясь расселения домов, которые были признаны аварийными на 1 января 2017 года.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  аварийное жилье 

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