В Госдуме одобрили отмену дня тишины при многодневном голосовании

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил ко II чтению поправку, отменяющему «день тишины» при многодневном голосовании.



Согласно поправке, в случае проведения многодневного голосования, предвыборная агитация должна заканчиваться в 00:00 первого дня голосования.



Таким образом, агитация запрещается только непосредственно в дни голосования.