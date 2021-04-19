 
Актуальные темы:
Власть     19.04.2021 12:00

В Госдуме одобрили отмену дня тишины при многодневном голосовании

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законопроекты  голосование  агитация  день тишины 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил ко II чтению поправку, отменяющему «день тишины» при многодневном голосовании.

Согласно поправке, в случае проведения многодневного голосования, предвыборная агитация должна заканчиваться в 00:00 первого дня голосования.

Таким образом, агитация запрещается только непосредственно в дни голосования.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законопроекты  голосование  агитация  день тишины 

Возврат к списку

Лента новостей

12:00 Власть В Госдуме одобрили отмену дня тишины при многодневном голосовании

11:54 В России Минфин предложил отложить строительство 25 мусоросжигательных заводов

10:56 Общество Для работающих на митингах журналистов могут ввести QR-коды - СМИ

10:02 Происшествия В Москве произошел пожар в воинской части, рядом находятся баллоны с кислородом и бутаном

09:54 Общество Мокрый снег с дождем ожидается в Москве 20 апреля

Актуальные материалы

12:00 Другое УЕФА планирует отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы

11:52 Город (Москва и область) Министры правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год

09:09 Город (Москва и область) Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»

17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru