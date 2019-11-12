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Власть     15.11.2019 15:30

В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества при разводе

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Теги:  Госдума  законопроекты  имущество  раздел имущества  развод 

15 ноября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Тамара Плетнева внесли на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий изменение процедуры раздела имущества при разводе, текст законопроекта опубликован в электронной базе Госдумы.

В настоящее время имущество супругов рассматривается как набор отдельных объектов, в результате чего в случае развода супругов суды по несколько раз рассматривают вопросы по дележу имущество одних и тех же супругов.

Новый законопроект предполагает внесение в Семейный кодекс понятие общего имущества супругов. Это позволит при разводе рассматривать имущество как единый объект и установить правило, что делится сразу все общее имущество супругов в долях. При этом, дележ имущества в долях будет применяться как в случае судебного раздела имущества, так и в случае дележа имущества по соглашению.

Кроме того, законопроект предполагает исключение возможности отмены брачного соглашения, если суд сочтет, что одна из сторон находится «в крайне неблагоприятном положении». При этом, сохраняется возможность оспорить брачный договор, если он окажется кабальной сделкой.

Помимо этого, законопроект предполагает новую процедуру при банкротстве одного из супругов. Сейчас в такой ситуации на публичных торгах распродается все имущество супругов, при этом супруг, которые не является должником даже не имеет права выкупить свою долю в общем имуществе. Законопроект предлагает выделять из общего имущества долю супруга-должника, и только после этого начинать взыскание.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  имущество  раздел имущества  развод 

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