Другие материалы
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Власть
15.11.2019, 15:30
В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества при разводе
15 ноября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Тамара Плетнева внесли на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий изменение процедуры раздела имущества при разводе,...
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Власть
12.11.2019, 13:31
Собянин подписал закон Москвы об установлении прожиточного минимума пенсионера в 2020 году
12 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал городской закон об установлении прожиточного минимума пенсионера в 2020 году, закон опубликован на портале мэра и правительства стран...
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Власть
12.11.2019, 12:04
Путин поддержал распространение специального налогового режима для самозанятых на все регионы
12 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых на все регионы страны, сообщается на официальном ...