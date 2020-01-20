20 января. Mossovetinfo.ru – Депутаты фракции «Единой России» в Госдуме готовят законопроект о запрете банкам брать комиссию за платежи ЖКХ, сообщают «Известия» со ссылкой на главу фракции Сергея Неверова.
В настоящее время комиссия за платежи ЖКХ составляет от 0,2 до 0,5% независимо о того, как вноситься платеж: наличными в кассу, онлайн или через банкомат. Депутаты рассматривают два варианта о запрете взимать комиссию: либо через внесение поправок в Жилищный кодекс, либо с установлением запрета через изменения законодательных актов, в том числе закона о банках, о национальной платежной системе.
По словам Неверова, первоначально предлагалось отменить комиссию и при оплате штрафов и других коммунальных платежей, однако в итоге было решено ограничиться только платежами по ЖКХ, так как банки и так понесли потери из-за отмены банковского роуминга.
Неверов также отметил, что инициативу депутатов поддержал Центробанк.
О своей готовности поддержать законопроект заявили представители фракций ЛДПР и «Справедливой России». В КПРФ заявили, что вначале хотят изучить новый законопроект, чтобы не допустить нарушения баланса интересов населения и банков.
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