23 апреля. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов разработали законопроект о запрете блокировки ресурсов, которые являются «официальными сервисами» распространения официальной информации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрий Ионина.
Речь, в том числе, идет о мессенджере Telegram, который в настоящее время используют для информирования населения оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Также его использует Минкомсвязи, для возвращения россиян из-за рубежа.
По словам Ионина, ситуация выглядит странной, с одной стороны Роскомнадзор блокирует Telegram на территории России, с другой стороны мессенджер не просто работает, но даже госорганы признают его полезность и используют для распространения информации в период пандемии. По мнению авторов законопроекта, подобная ситуация наносит урон престижу органов государственной власти, а самому мессенджеру не мешает развиваться.
Законопроект депутаты направили в Минкомсвязи, а также премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Если документ получит поддержку правительства, он будет внесен на рассмотрение Госдумы.
Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля 2018 года по иску Роскомнадзора. Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается блокировать Telegram, однако мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям. При этом, в октябре 2019 года в Минкомсвязи заявили, что в России нет запрета на пользование данным мессенджером
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