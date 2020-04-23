23 апреля. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов разработали законопроект о запрете блокировки ресурсов, которые являются «официальными сервисами» распространения официальной информации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрий Ионина.



Речь, в том числе, идет о мессенджере Telegram, который в настоящее время используют для информирования населения оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Также его использует Минкомсвязи, для возвращения россиян из-за рубежа.



По словам Ионина, ситуация выглядит странной, с одной стороны Роскомнадзор блокирует Telegram на территории России, с другой стороны мессенджер не просто работает, но даже госорганы признают его полезность и используют для распространения информации в период пандемии. По мнению авторов законопроекта, подобная ситуация наносит урон престижу органов государственной власти, а самому мессенджеру не мешает развиваться.



Законопроект депутаты направили в Минкомсвязи, а также премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Если документ получит поддержку правительства, он будет внесен на рассмотрение Госдумы.



Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля 2018 года по иску Роскомнадзора. Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается блокировать Telegram, однако мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям. При этом, в октябре 2019 года в Минкомсвязи заявили, что в России нет запрета на пользование данным мессенджером