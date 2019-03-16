19 марта. Mossovetinfo.ru – Комитет Госдумы по ЖКХ принял решение о создании согласительной комиссии по закону о хостелах для преодоления разногласий с Советом Федерации, сообщила журналистам глава комитета Галина Хованская.



Однако Хованская подчеркнула, что в случае, если закон не будет принят в трехмесячный срок, Госдума пойдет на преодоление вето Совфеда по этому документу.



Согласно закону, ранее принятому Госдумой, хостелы можно размещать только на первых этажах домов, при этом помещения должны быть переведены из жилого фонда в нежилой, а хостелы должны быть оборудованы отдельными входами, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров. При этом переходный период к новым правилам размещения хостелов согласно закону, составлял всего 10 дней. Кроме того, закон не предусматривал компенсацию выпадающих доходов субъектов РФ, которые они получали в виде налогов от содержателей хостелов.



В Совете Федерации не возражают против концепции закона, однако посчитали, что в нынешнем виде он нарушает права собственников помещений, в которых размещены хостелы, и туристов, которые заранее заказали в них номера. В Совфеде отказались принять закон в его нынешнем виде, и предложили дать всем участникам рынка подготовится к новым правилам, в частности было предложено установить срок действия нового закона с 1 января 2020 года. Однако депутаты Госдумы считают, такой срок до вступления закона в силу и готовы пойти на преодоление вето Совфеда.