Другие материалы
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Власть
19.03.2019, 15:13
В Госдуме согласились создать согласительную комиссию по закону о хостелах
19 марта. Mossovetinfo.ru – Комитет Госдумы по ЖКХ принял решение о создании согласительной комиссии по закону о хостелах для преодоления разногласий с Советом Федерации, сообщила журналистам глава...
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Власть
19.03.2019, 11:33
Госдума приняла закон о переводе торгов по приватизации в электронную форму
19 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о переводе всех торгов по приватизации госимущества в электронную форму. Приватизация федерального имущества...
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Власть
16.03.2019, 15:26
Собянин назначил членов конкурсной комиссии для выборов главы администрации МО Тверской
16 марта, Mossovetinfo.ru - - Мэр Москвы Сергей Собянин назначил членов конкурсной комиссии муниципального округа Тверской в городе Москве для замещения должности главы администрации муниципального ок...