25 марта. Mossovetinfo.ru – Спикер Госдумы Вячеслова Володин, вице-спикер Андрей Турчка и группа депутатов фракции «Единой России» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о дистанционном осмотре пациентов в период эпидемий, документ размещен в электронной базе данных Госдумы.
Согласно законопроекту, в период Чрезвычайной ситуации или в связи с угрозой распространение эпидемии Правительство России получит полномочия устанавливать особый порядок предоставления медицинской помощи гражданам, в том числе с применением телемедицинских технологий.
Согласно действующему законодательству, телемедицинские технологии могут применятся только для проведения консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента и принятия решения о необходимости проведения очного приема врачом.
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