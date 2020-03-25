25 марта. Mossovetinfo.ru – Спикер Госдумы Вячеслова Володин, вице-спикер Андрей Турчка и группа депутатов фракции «Единой России» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о дистанционном осмотре пациентов в период эпидемий, документ размещен в электронной базе данных Госдумы.



Согласно законопроекту, в период Чрезвычайной ситуации или в связи с угрозой распространение эпидемии Правительство России получит полномочия устанавливать особый порядок предоставления медицинской помощи гражданам, в том числе с применением телемедицинских технологий.



Согласно действующему законодательству, телемедицинские технологии могут применятся только для проведения консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента и принятия решения о необходимости проведения очного приема врачом.