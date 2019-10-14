14 октября. Mossovetinfo.ru – Председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в Госдуму поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые предполагают возможность досудебной блокировки сайтов, на которых размещаются материалы о жестоком обращении с животными.



В поправках предлагается разрешить блокировку подобных сайтов уполномоченному органу, который будет назначен правительством России.



На своей странице в социальной сети Бурматов заявил, что в настоящее время заблокировать подобные сайты можно только по решению суда, на это уходит много времени, а садистские материалы успевают перепостить сотни интернет-ресурсов. Предложенные поправки позволят Роскомнадзору блокировать подобные сайты по факту обращения. После этого полиция сможет привлечь к ответственности тех, кто выкладывает живодерские материалы.



Бурматов также сообщил, что предложенные поправки поддержаны правительством.