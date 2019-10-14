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Власть     14.10.2019 12:48

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов о жестоком обращении с животными

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Теги:  Госдума  законопроекты  животные 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в Госдуму поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые предполагают возможность досудебной блокировки сайтов, на которых размещаются материалы о жестоком обращении с животными.

В поправках предлагается разрешить блокировку подобных сайтов уполномоченному органу, который будет назначен правительством России.

На своей странице в социальной сети Бурматов заявил, что в настоящее время заблокировать подобные сайты можно только по решению суда, на это уходит много времени, а садистские материалы успевают перепостить сотни интернет-ресурсов. Предложенные поправки позволят Роскомнадзору блокировать подобные сайты по факту обращения. После этого полиция сможет привлечь к ответственности тех, кто выкладывает живодерские материалы.

Бурматов также сообщил, что предложенные поправки поддержаны правительством.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  животные 

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