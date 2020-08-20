20 августа. Mossovetinfo.ru – Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене транспортного налога, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Транспортный налог предлагается отменить с 2021 года. Выпадающие доходы предлагается возместить за счет акцизов на топливо.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что отмена транспортного налога и возмещение выпадающих доходов за счет акциза на топливо, позволит «более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств».
Ранее с предложением об отмене транспортного налога выступали как представители общественности, так и президент России Владимир Путин.
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