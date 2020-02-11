11 февраля. Mossovetinfo.ru – Поправки в законопроект о маткапитале, предлагающие расширить программу были внесены в Госдуму в понедельник, 10 февраля, сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия».



Поправки, которые были внесены фракцией «ЕР», продлевают действие программы маткапитала до 2026 года с ежегодной индексацией. Кроме того, теперь материнский капитал начнут выплачивать за рождение первого ребенка.



Размер материнского капитала за первого ребенка будет такой же, как сейчас выплачивают за рождение второго ребенка - 466 тысяч 617 рублей. При этом, материнский капитал за второго ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей – до 616 617 рублей. Кроме того, решение о выдаче сертификата на материнский капитал теперь будет приниматься за 15 дней, а не за месяц, как было ранее.



С предложением о расширении программы материнского капитала президент России Владимир Путин выступил 15 января 2020 года в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.