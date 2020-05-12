12 мая. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект о расширении наказаний за оскорбления, предусматривающий также наказания чиновников за оскорбления граждан, законопроект зарегистрирован в электронной базе Госдумы.



Законопроект был разработан «Единой Россией» и предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Предлагается расширить само понятие «оскорбления». Если сейчас в под оскорблением понимается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», то в новой редакции предлагается обозначить оскорбление как «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».



Также законопроект предусматривает, что оскорбление может касаться как одного человека, так и группы лиц.



При этом, публичным предлагается считать оскорбление, нанесенное не только в ходе выступления или через СМИ, но и в «информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)».



За оскорбления граждан государственными и муниципальными служащими законопроект предусматривает штраф для чиновников в размере до 100 тысяч рублей и дисквалификацию на срок до двух лет. За повторное нарушение чиновников предлагается штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей.



Также предлагается повысить штрафы за оскорбления для граждан: с 3-5 тысяч рублей до 5-10 тысяч рублей.



Ранее один из авторов законопроекта Александр Хинштейн сообщил, что законопроект получил поддержку правительства.