16 мая. Mossovetinfo.ru – В ходе реализации национальных проектов необходимо видеть не просто освоение денег, а результаты этих вложений, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании медиафорума ОНФ.
По словам Путина, основные средства на реализацию национальных проектов выделяются из федерального бюджета, а основной эффект от этих вложений люди должны почувствовать на местах.
Путин заявил, что люди должны почувствовать, что в результате реализации нацпроектов страна развивается, укрепляется, становится более удобной для жизни и имеет перспективы развития.
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