16 мая. Mossovetinfo.ru – В ходе реализации национальных проектов необходимо видеть не просто освоение денег, а результаты этих вложений, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании медиафорума ОНФ.



По словам Путина, основные средства на реализацию национальных проектов выделяются из федерального бюджета, а основной эффект от этих вложений люди должны почувствовать на местах.



Путин заявил, что люди должны почувствовать, что в результате реализации нацпроектов страна развивается, укрепляется, становится более удобной для жизни и имеет перспективы развития.