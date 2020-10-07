7 октября. Mossovetinfo.ru - Сбор всех данных по коронавирусу хорошо наработан и отлажен в последние месяцы, поэтому в Кремле не видят повода не доверять российской статистике по коронавирусу, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.
На вопрос одного из журналистов, известно ли в Кремле о случаях, когда врачи в регионах отказываются проводить тестирование людей, чтобы не портить статистику, Песков попросил привести конкретные примеры. По словам пресс-секретаря президента, если такие случаи будут выявлены, они станут предметом самого тщательного расследования.
В ответ на реплику журналиста о том, что о таких примерах уже сообщали СМИ, Песков заявил, что данные публикации будут изучены.
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