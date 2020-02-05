5 февраля. Mossovetinfo.ru – Предложенные поправки в Конституцию в части формирования Госсовета вызваны необходимостью привести основной закон в соответствие с уровнем развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Речь идёт просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, в том числе в недрах политической системы», - сказал Песков, отвечая на вопрос, для чего необходимы поправки в Конституцию о Госсовете.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в Конституцию «продиктованы жизнью».