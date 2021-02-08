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Власть     08.02.2021 14:06

В Кремле объяснили высылку трех европейских дипломатов

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Теги:  Дмитрий Песков  дипломаты  высылка  комментарии 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высылку из России трех европейских дипломатов.

По словам пресс-секретаря российского президента, высылка трех дипломатов стала следствием действий зарубежных посольств в ходе несанкционированных протестных акций.

«Российская сторона четко продемонстрировала, что подобного она терпеть не намерена», - приводит слова Пескова РИА Новости.

В пятницу, 5 февраля, МИД РФ объявил о высылке из России трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высылку дипломатов вынужденной мерой.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, который посетил Россия с 4 по 6 февраля, отметил по возвращении в своем блоге, что Россия отдаляется от Евросоюза и воспринимает демократические ценности как угрозу. При этом, находясь в Москве он заявлял о необходимости сотрудничества между ЕС и Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия, а также подчеркивал, что в некоторых сферах это сотрудничество может принести хорошие результаты.

Комментируя смену риторики Борреля в МИД РФ выразили предположение, что возможно по прилету в Брюссель ему «объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС».

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Теги: 
Дмитрий Песков  дипломаты  высылка  комментарии 

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