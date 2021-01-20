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Власть     20.01.2021 10:01

В Кремле ответили на вопрос о «дворце Путина»

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Теги:  Дмитрий Песков  Кремль  Владимир Путин 

20 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся информацию о так называемом «дворце Путина», сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле не знакомились с публикацией, но «по сути это неправда».

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Теги: 
Дмитрий Песков  Кремль  Владимир Путин 

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