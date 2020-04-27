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Власть     27.04.2020 09:56

В Кремле ожидают выхода на плато по коронавирусу в середине мая

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Теги:  коронавирус  Дмитрий Песков 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Выход на плато по заболеваемости коронавирусом в России ожидается в середине мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К середине мая мы уже должны выйти на плато, в первый месяц лета станет полегче», - заявил Песков.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в течение в течение недели может выступить с еще одним обращением по ситуации с коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  Дмитрий Песков 

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