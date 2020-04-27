27 апреля. Mossovetinfo.ru — Выход на плато по заболеваемости коронавирусом в России ожидается в середине мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«К середине мая мы уже должны выйти на плато, в первый месяц лета станет полегче», - заявил Песков.



Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в течение в течение недели может выступить с еще одним обращением по ситуации с коронавирусом.