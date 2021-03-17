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Власть     17.03.2021 12:55

В Кремле прокомментировали действия Роскомнадзора в отношении Twitter

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Теги:  Дмитрий Песков  Роскомнадзор  Twitter  ограничения  блокировка 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор не ведет целенаправленной деятельность против соцсети Twitter заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это надзорное ведомство. Надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами РФ и это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента, Роскомнадзор лишь принуждает социальную сеть соблюдать российские законы, когда руководство Twitter демонстративно от этого отказывается.

Песков сообщил, что Роскомнадзор информирует Кремль о своих действиях в отношении Twitter, отметив при этом, что действия по принуждению Twitter к выполнению российских законов являются обязанностью ведомства.

Песков подчеркнул, что законы РФ обязательны для всех компаний, независимо от их величины, в случае любых нарушений должны быть проведены одинаковые действия по возвращению их деятельности в законное русло.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России за многолетнее игнорирование требований об удалении незаконного контента. В руководстве Twitter замедление работы соцсети назвали «попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете».

16 марта замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что руководство Twitter отказывается идти на контакт с Роскомнадзором по вопросам удаления незаконного контента и пригрозил, что если ситуация не изменится, через месяц соцсеть может быть заблокирована в России.


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Теги: 
Дмитрий Песков  Роскомнадзор  Twitter  ограничения  блокировка 

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