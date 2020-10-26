26 октября. Mossovetinfo.ru – Ситуация с распространением коронавируса в России тяжелая, но находится под контролем, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, ситуация требует энергичных усилий от властей всех уровней, однако созданный запас койко-мест в больницах, лекарств и средств защиты позволяет держать ситуацию под контролем.
При этом, Песков отметил, что основная волна пандемии осенью пришлась на регионы и ушла на восток от Москвы.
Ранее сообщалось, что в России вновь обновлено максимальное суточное число зараженных коронавирусом, за сутки было выявлено 17 347 новых случаев заражения.
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