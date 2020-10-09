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Власть     09.10.2020 14:01

В Кремле прокомментировали возможность введения новых ограничений из-за роста новых случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус  Дмитрий Песков  ограничения 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Если количество случаев заражения коронавирусом в России будет расти, есть вероятность, что придется принимать новые ограничительные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

При этом, Песков заявил, что пока не может рассказать, какие именно меры могут быть приняты.

Ранее сообщалось, что в России 9 октября было зафиксировано 12 126 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом за все время пандемии.


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Теги: 
коронавирус  Дмитрий Песков  ограничения 

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