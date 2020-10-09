9 октября. Mossovetinfo.ru – Если количество случаев заражения коронавирусом в России будет расти, есть вероятность, что придется принимать новые ограничительные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.



При этом, Песков заявил, что пока не может рассказать, какие именно меры могут быть приняты.



Ранее сообщалось, что в России 9 октября было зафиксировано 12 126 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом за все время пандемии.