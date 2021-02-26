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Власть     26.02.2021 14:33

В Кремле прокомментировали возможность введения в ЕС паспортов вакцинации

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация  Евросоюз 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Если страны Евросоюза введут сертификаты вакцинации от коронавируса, это станет предметом для консультаций, а также глубокого анализа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В случае, если этот проект будет финализирован и какие-то документы будут вводиться, и с этими документами будет связано какое-то передвижение, то, конечно, это предмет для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Вместе с тем, пресс-секретарь российского президента отметил, что в настоящее время сами европейцы до конца понимают все нюансы предлагаемой системы сертификатов вакцинации.

В тоже время, по словам Пескова, это процессы, которые проходят внутри Евросоюза, поэтому пока какие-то международные договоренности по этому поводу «вряд ли возможны».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что лидеры Евросоюза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация  Евросоюз 

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