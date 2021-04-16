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Власть     16.04.2021 13:57

В Кремле рассказали об ответе на американские санкции

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  санкции  США 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможный ответ России на новый пакет антироссийских санкций США, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, принцип взаимности в вопросе санкций никто не отменял, однако конечное решение будет принимать президент России Владимир Путин.

Днем ранее Белый дом объявил о введении нового пакета антироссийских санкций США. Санкции касаются госдолга России, кроме того, в санкционные списки включен ряд российских граждан и организаций. Также США объявили о высылке 10 российских дипломатов из Вашингтона.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  санкции  США 

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