7 апреля. Mossovetinfo.ru – Все попытки приватизации космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, о праве США на освоение лунных ресурсов. В указе заявлено, что США не признает космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.



Песков заявил, что не готов давать юридическую оценку указу Трампа, и затруднился сказать, можно ли считать этот указ попыткой приватизации космоса, однако отметил, что любые подобные попытки «были бы неприемлемы».