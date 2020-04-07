7 апреля. Mossovetinfo.ru – Все попытки приватизации космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, о праве США на освоение лунных ресурсов. В указе заявлено, что США не признает космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.
Песков заявил, что не готов давать юридическую оценку указу Трампа, и затруднился сказать, можно ли считать этот указ попыткой приватизации космоса, однако отметил, что любые подобные попытки «были бы неприемлемы».
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