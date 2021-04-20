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Власть     20.04.2021 11:45

В МИД РФ ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

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Теги:  Эстония  МИД РФ  Евросоюз 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу имеет смысл пообщаться с руководителями некоторых стран по вопросу важности российских туристов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее Ильвес под предлогом «безопасности Европы» предложил временно запретить гражданам России любые поездки на территорию стран Евросоюза, кроме поездок по чрезвычайным семейным обстоятельствам.

«Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», - приводит слова Грушко РИА Новости.

Ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что для российских туристов страны Евросоюза откроются в лучшем случае осенью, а в худшем - в начале 2022 года.


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Теги: 
Эстония  МИД РФ  Евросоюз 

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