20 сентября. Mossovetinfo.ru – Рабочая группа Мосгордумы займется совершенствованием избирательного законодательства и законодательства о митингах, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.



По мнению депутатов, прошедшая избирательная компания по выборам в Мосгордуму VII созыва, сопровождавшаяся многочисленными санкционированными и несанкционированными протестными акциями, показала необходимость совершенствования избирательного законодательства.



В связи с этим предложено создать рабочую группу, которая займется совершенствованием законодательства, устранением «серых зон» в законах. В первую очередь будут рассматриваться возможные изменения в избирательном кодексе и в московском законе о митингах и других массовых акциях.