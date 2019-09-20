20 сентября. Mossovetinfo.ru – Рабочая группа Мосгордумы займется совершенствованием избирательного законодательства и законодательства о митингах, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.
По мнению депутатов, прошедшая избирательная компания по выборам в Мосгордуму VII созыва, сопровождавшаяся многочисленными санкционированными и несанкционированными протестными акциями, показала необходимость совершенствования избирательного законодательства.
В связи с этим предложено создать рабочую группу, которая займется совершенствованием законодательства, устранением «серых зон» в законах. В первую очередь будут рассматриваться возможные изменения в избирательном кодексе и в московском законе о митингах и других массовых акциях.
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