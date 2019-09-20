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Власть     20.09.2019 21:54

В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах

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Теги:  Мосгордума  МГД  законодательство  выборы 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Рабочая группа Мосгордумы займется совершенствованием избирательного законодательства и законодательства о митингах, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.

По мнению депутатов, прошедшая избирательная компания по выборам в Мосгордуму VII созыва, сопровождавшаяся многочисленными санкционированными и несанкционированными протестными акциями, показала необходимость совершенствования избирательного законодательства.

В связи с этим предложено создать рабочую группу, которая займется совершенствованием законодательства, устранением «серых зон» в законах. В первую очередь будут рассматриваться возможные изменения в избирательном кодексе и в московском законе о митингах и других массовых акциях.


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Теги: 
Мосгордума  МГД  законодательство  выборы 

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