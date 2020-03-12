12 марта, Mossovetinfo.ru – Власти Москвы при необходимости будут ужесточать требования к массовым мероприятиям из-за коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения московского call-центра по вопросам, связанным с коронавирусом.
Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в столице коронавируса. По последним официальным данным, в Москве выявлено 9 случаев заражения коронавирусом, один человек вылечился.
Позже, 10 марта, мэр Москвы внес изменения в документ, отменив до 10 апреля массовые мероприятия численностью более 5000 человек.
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