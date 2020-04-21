21 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому власти будут отслеживать местонахождение граждан с подозрением на заражение коронавирусом, ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, указ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москва.
Указанные граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции аналогичный гражданам, у которых выявлено заболевание коронавирусом. При этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях на основании оформленного цифрового пропуска.
Мониторинг месетоположения лиц, у которых есть подозрение на коронавирус, а также симптомы ОРВИ и других респираторных заболеваний, будет производится с помощью электронного мониторинга, в том числе с использованием технических средств и программного обеспечения.
Кроме того, лица, которые проживают совместно с гражданами, у которых есть подозрение на коронавирус, а также симптомы ОРВИ и других респираторных заболеваний, также обязаны соблюдать режим самоизоляции. Однако им разрешается обращаться за неотложной медицинской помощью, а также выходить в магазины, выносить мусор и выгуливать домашних животных.
Ранее сообщалось, что больные с диагнозом ОРВИ в Москве будут рассматриваться как потенциальные носители коронавируса, им, а также проживающим с ними лицам, будет выдаваться предписание о соблюдении карантина в домашних условиях.
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