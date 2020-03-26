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Власть     26.03.2020 10:35

В Москве с 28 марта по 5 апреля закроют все магазины, кроме продовольственных - указ

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который обязывает приостановить с 28 марта по 5 апреля работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли, в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости.

С другими ограничительными мерами, которые вводятся в Москве новым указом, можно ознакомиться здесь.

Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.

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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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