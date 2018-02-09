Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Власть     09.02.2018 17:23

В Москве в 2017 году отменено 134 тысячи постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  прокуратура  преступность  заявления  отказ  нарушения  Чуриков  Собянин 

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В Москве в 2017 году отменено 134 тысячи постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, выявлено более 400 тысяч процессуальных нарушений по уголовным делам, в дисциплинарном порядке наказано 10 тысяч должностных лиц, - сообщил 9 февраля 2018 года на расширенном заседании коллегии по подведению итогов работы за 2017 год прокурор города Москвы Владимир.

«Остается значительным число нарушений на стадии приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях, в связи с чем отменено около тысячи незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и 134 тысячи - об отказе в возбуждении», - сообщил прокурор Москвы.

По информации прокурора, «в ходе осуществления надзора за уголовно-процессуальной деятельностью выявлено более 400 тысяч нарушений, для их пресечения внесено 22 тысячи актов реагирования, в дисциплинарном порядке наказано 10 тысяч должностных лиц».

Между тем, по данным прокуратуры, за 2017 год в столице «зарегистрировано 140 тысяч преступлений, что на 19% или 34 тысячи меньше, чем в предыдущем году. Сократилось число убийств (на 10,3%), грабежей (на 36%) и разбоев (на 38,4%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом (на 25,5%), а также некоторых других составов».

Мэр столицы Сергей Собянин, выступая на расширенном заседании коллегии прокуратуры Москвы, поблагодарил прокуратуру за снижение преступности в городе по ряду направлений.
«Хотел поблагодарить городскую прокуратуру за те усилия и работу, которые вы ведете. Действительно, преступления в городе снизились на треть. И ни один город не может похвастаться такой динамикой снижения преступности», - сказал мэр.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  прокуратура  преступность  заявления  отказ  нарушения  Чуриков  Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

18:05 Город (Москва и область) На аукционах на поставку медизделий на сумму свыше 546 млн рублей выявлен картельный сговор – УФАС Москвы

17:23 Власть В Москве в 2017 году отменено 134 тысячи постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел

14:35 В мире Возможно сто человек ЧВК «Вагнера» стали жертвами удара в Сирии – Гиркин

13:23 Город (Москва и область) «Зимний велопарад» - Ограничения в движении транспорта 11 февраля

12:43 В мире Торги на фондовых биржах Китая завершились падением котировок на 3,58 - 4,05 проц

Актуальные материалы

08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

12:33 В России ЦИК завершил регистрацию кандидатов на должность Президента РФ – в бюллетене 8 кандидатов

10:41 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля

09:44 Город (Москва и область) Где и какие «русские и заморские» блины можно попробовать на фестивале «Московская Масленица»

16:22 Город (Москва и область) Выставка «Реновация без сноса», подготовленная ОД «Архнадзор», откроется 12 февраля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru