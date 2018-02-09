В Москве в 2017 году отменено 134 тысячи постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В Москве в 2017 году отменено 134 тысячи постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, выявлено более 400 тысяч процессуальных нарушений по уголовным делам, в дисциплинарном порядке наказано 10 тысяч должностных лиц, - сообщил 9 февраля 2018 года на расширенном заседании коллегии по подведению итогов работы за 2017 год прокурор города Москвы Владимир.



«Остается значительным число нарушений на стадии приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях, в связи с чем отменено около тысячи незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и 134 тысячи - об отказе в возбуждении», - сообщил прокурор Москвы.



По информации прокурора, «в ходе осуществления надзора за уголовно-процессуальной деятельностью выявлено более 400 тысяч нарушений, для их пресечения внесено 22 тысячи актов реагирования, в дисциплинарном порядке наказано 10 тысяч должностных лиц».



Между тем, по данным прокуратуры, за 2017 год в столице «зарегистрировано 140 тысяч преступлений, что на 19% или 34 тысячи меньше, чем в предыдущем году. Сократилось число убийств (на 10,3%), грабежей (на 36%) и разбоев (на 38,4%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом (на 25,5%), а также некоторых других составов».



Мэр столицы Сергей Собянин, выступая на расширенном заседании коллегии прокуратуры Москвы, поблагодарил прокуратуру за снижение преступности в городе по ряду направлений.

«Хотел поблагодарить городскую прокуратуру за те усилия и работу, которые вы ведете. Действительно, преступления в городе снизились на треть. И ни один город не может похвастаться такой динамикой снижения преступности», - сказал мэр.