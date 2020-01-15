15 января. Mossovetinfo.ru – Крупнейший комплекс архивных документов о Второй мировой войне создадут в России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания к федеральному собранию.
Комплекс документов будет доступен как россиянам, так и иностранцам. По словам Путина, создание такого комплекса вызвано необходимостью защитить правду о победе в Великой Отечественной войне.
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