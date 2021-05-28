 
Актуальные темы:
Власть     28.05.2021 12:52

В России планируют запретить использование цветного пластика

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Правительство РФ  отходы  запрет 

28 мая. Mossovetinfo.ru — Правительство готовит поправки в законы о запрете использования в России цветного пластика пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов», - заявила вице-премьер на IX Невском международном экологическом форуме.

Кроме того, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов строительства, промышленности и сельского хозяйства.

В правительстве рассчитывают, что эти меры позволят к 2030 году вдвое сократить объем захораниваемых отходов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Правительство РФ  отходы  запрет 

Возврат к списку

Лента новостей

13:37 Происшествия Обвиняемые по «делу Голунова» получили от 5 до 12 лет колонии

12:52 Власть В России планируют запретить использование цветного пластика

12:03 Другое Филипп Киркоров исполнит гимн России перед матчем футбольных сборных России и Болгарии

11:56 В мире Украина с 29 мая закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов

11:49 В России Роспотребнадзор посоветовал переболевшим COVID-19 все равно сделать прививку

Актуальные материалы

09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов

09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru