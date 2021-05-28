В России планируют запретить использование цветного пластика

28 мая. Mossovetinfo.ru — Правительство готовит поправки в законы о запрете использования в России цветного пластика пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.



«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов», - заявила вице-премьер на IX Невском международном экологическом форуме.



Кроме того, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов строительства, промышленности и сельского хозяйства.



В правительстве рассчитывают, что эти меры позволят к 2030 году вдвое сократить объем захораниваемых отходов.