12 октября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании федерального регистра граждан, имеющих право на получение льготных лекарств и медицинских изделий, сообщается на официальном сайте правительства.



В регистр будут включены данные как о федеральных, так и о региональных льготниках, об диагнозе, категории заболевания, а также о необходимых каждому льготнику лекарствах.



Вести регистр будет Минздрав. Предоставлять информацию о льготниках будут региональные органы здравоохранения.



Создание федерального регистра позволит планировать закупки необходимых лекарств и контролировать их получение льготниками в полном объеме. Кроме того, при смене места жительства регистр позволит льготникам доказать свое право на получение льготных лекарств.