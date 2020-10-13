12 октября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании федерального регистра граждан, имеющих право на получение льготных лекарств и медицинских изделий, сообщается на официальном сайте правительства.
В регистр будут включены данные как о федеральных, так и о региональных льготниках, об диагнозе, категории заболевания, а также о необходимых каждому льготнику лекарствах.
Вести регистр будет Минздрав. Предоставлять информацию о льготниках будут региональные органы здравоохранения.
Создание федерального регистра позволит планировать закупки необходимых лекарств и контролировать их получение льготниками в полном объеме. Кроме того, при смене места жительства регистр позволит льготникам доказать свое право на получение льготных лекарств.
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