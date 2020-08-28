28 августа. Mossovetinfo.ru – Правительство России учредило премию имени Петра Великого, сообщается на официальном портале правовой информации.



Премия будет вручаться россиянам, иностранцам и лицам без гражданства за заслуги в деле социально-экономического развития России, укрепления правового государства, а также за укрепление международного авторитета РФ.



Три премии в размере 3 миллионов рублей каждая будут вручаться один раз в пять лет. Вручение премии будет приурочено ко дню рождения Петра I – 9 июня.