28 августа. Mossovetinfo.ru – Правительство России учредило премию имени Петра Великого, сообщается на официальном портале правовой информации.
Премия будет вручаться россиянам, иностранцам и лицам без гражданства за заслуги в деле социально-экономического развития России, укрепления правового государства, а также за укрепление международного авторитета РФ.
Три премии в размере 3 миллионов рублей каждая будут вручаться один раз в пять лет. Вручение премии будет приурочено ко дню рождения Петра I – 9 июня.
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