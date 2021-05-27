В России введут штраф за незаконный сбор персональных данных

27 мая. Mossovetinfo.ru — Правительство России подготовило поправки в КОАП, которые вводят штрафы за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг, сообщил на заседании правительства глава Кабмина Михаил Мишустин.



«Под разными предлогами у граждан собирают: номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения. Теперь за подобное нарушение прав потребителей вводятся штрафы», - заявил премьер-министр.



Мишустин отметил, что сейчас продавцы товаров и услуг вынуждают граждан указывать избыточные персональные данные даже в тех случаях, когда в этом нет необходимости.



