 
Актуальные темы:
Власть     27.05.2021 13:56

В России введут штраф за незаконный сбор персональных данных

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Правительство РФ  КОАП  поправки  персональные данные  штрафы 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Правительство России подготовило поправки в КОАП, которые вводят штрафы за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг, сообщил на заседании правительства глава Кабмина Михаил Мишустин.

«Под разными предлогами у граждан собирают: номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения. Теперь за подобное нарушение прав потребителей вводятся штрафы», - заявил премьер-министр.

Мишустин отметил, что сейчас продавцы товаров и услуг вынуждают граждан указывать избыточные персональные данные даже в тех случаях, когда в этом нет необходимости.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Правительство РФ  КОАП  поправки  персональные данные  штрафы 

Возврат к списку

Лента новостей

14:27 Общество Теплая и солнечная погода вернутся в Москву 1 июня

13:56 Власть В России введут штраф за незаконный сбор персональных данных

13:00 Город (Москва и область) В Подмосковье ввели штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных

12:37 Город (Москва и область) Начальником ГИБДД Москвы назначен генерал-майор Александр Быков

11:38 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году запустят систему цифрового профиля водителя такси

Актуальные материалы

09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов

09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru