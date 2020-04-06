6 апреля. Mossovetinfo.ru – Штрафы за неуплату коммунальных услуг до конца года начислять не будут. Также вводится запретят на отключение коммунальных услуг за неуплат. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мораторий начнет действовать сразу после выхода постановления правительства и продлится до 1 января 2021 года.
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