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Власть     06.04.2020 18:12

В России запретили отключать коммунальные услуги и отменили штрафы за неуплату до конца года

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Теги:  Михаил Мишустин  Правительство РФ  коммунальные услуги  платежи  задолженности  штрафы 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – Штрафы за неуплату коммунальных услуг до конца года начислять не будут. Также вводится запретят на отключение коммунальных услуг за неуплат. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мораторий начнет действовать сразу после выхода постановления правительства и продлится до 1 января 2021 года. 


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Теги: 
Михаил Мишустин  Правительство РФ  коммунальные услуги  платежи  задолженности  штрафы 

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