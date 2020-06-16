16 июня. Mossovetinfo.ru – Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году до 3 дней – с 1 по 3 января, сообщает РИА Новости.



Сенатор подготовил законопроект, которые предлагает сделать дни с 4 по 8 января рабочими (за исключением 7 января), чтобы хотя бы частично компенсировать нерабочие дни, введенные в России из-за коронавируса.



При этом, Кутепов подчеркивает, что данные изменения предлагается ввести только для 2021 года.



О введении режима нерабочих дней в связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин объявил в ходе телеобращения к нации 25 марта. 2 апреля режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. 11 мая президент объявил о завершении единого периода нерабочих дней и передал полномочия по снятию ограничений главам регионов.