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Власть     06.04.2020 11:50

В Совфеде разработан законопроект о признании апартаментов жильем

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Теги:  Совет Федерации  законопроект  жилье  апартаменты  статус 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – В Совете Федерации разработали законопроект, позволяющий признать апартаменты жильем и, таким образом, разрешить в них прописку, сообщает пресс-служба Совфеда.

Законопроект предполагает внесение изменений в жилищное, градостроительное и земельное законодательство, сообщил глава комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

По словам Мельниченко, в последние годы апартаменты как сегмент рынка недвижимости получили большое распространение в крупных городах России. Однако в законодательстве понятие апартаментов отсутствует, хотя многие граждане используют их для постоянного проживания.

При этом, проживание в апартаментах создает проблемы как гражданам, которые не могут в них прописаться, так и городских властей, так как проживающие в апартаментах граждане не обеспечены социальной инфраструктурой.

Законопроект выделяет апартаменты в отдельный вид жилых помещений, что позволяет дифференцировать требования к квартирам, жилым домам и к самим апартаментам.

Законопроект направлен на рассмотрение правительства. После получения отзыва работа над ним будет продолжена совместно с Минстроем.


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Теги: 
Совет Федерации  законопроект  жилье  апартаменты  статус 

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