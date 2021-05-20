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Власть     20.05.2021 14:06

Вакцинация от коронавируса войдет в национальный календарь прививок - Мишустин

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Теги:  Правительство РФ  Михаил Мишустин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Вакцинация от коронавируса войдет в национальный календарь прививок, заявил на заседании правительства в четверг, 20 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По поручению президента идет добровольная бесплатная массовая вакцинация от коронавируса. Она должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок», - приводит слова Мишустина официальный сайт Кабмина.

По словам премьер-министра, соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике уже подготовлены. Также для проведения вакцинации будет выделено дополнительное финансирование. В 2021 году на бесплатную вакцинацию от коронавируса будет выделено 26 миллиардов рублей.

Кроме того, производителям вакцины будет предоставлено право на заявительный порядок возмещения НДС начиная с января текущего года. Это позволит сохранить объемы производства вакцин.

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Теги: 
Правительство РФ  Михаил Мишустин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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