5 октября. Mossovetinfo.ru - Владимир Васильев покинул пост главы Дагестана по собственному желанию, сообщается на официальном сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин своим указом принял отставку Васильева и назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана Сергея Меликова.
Другим указом Васильев назначен советником президента России. Оба документа опубликованы на сайте президента России.
Сергей Меликов до 2019 года занимал должность первого заместителя главы Росгвардии, а в настоящее время является сенатором от Ставропольского края.
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