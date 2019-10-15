15 октября. Mossovetinfo.ru – Владельцев электромобилей в Москве могут освободить от транспортного налога на 5 лет, соответствующий законопроект на рассмотрение Мосгордумы внес мэр Москвы Сергей Собянин, об этом мэр Москвы сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Мэр Москвы также сообщил, что данное решение позволит расширить использование в Москве экологически чистого электротранспорта.
Сообщается, что льготу планируется ввести до 31 декабря 2024 года.
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