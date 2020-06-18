19 июня. Mossovetinfo.ru – В американском издании The National Interest опубликована статья президента России Владимира Путина, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны.



В статье, озаглавленной «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» Путин вступил в заочную полемику с рядом европейских политиков, которые хотят «замести под ковер» Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии и пересмотреть роль СССР в разгроме нацистской Германии.



Путин отметил, что ответственность за начало Второй мировой войны несут все ведущие государства мира и сводить все к «Пакту Молотова-Риббентропа» несправедливо. Политика европейских стран по отношению к Германии после победы в Первой мировой войне была несправедливой, Версальский мир являлся для Германии унижением, что вызвало рост радикализма в стране и привело нацистов к власти.



Кроме того, одной из причин начала Второй мировой войны Путин назвал тот факт, что европейские страны спокойно позволили Гитлеру совершить аншлюс Австрии, а также подписали с ним Мюнхенское соглашение, согласно которому Германия получила Судетскую область. Президент России также отметил и роль Польши, которая также приняла участие в разделе Чехословакии.



Путин также напомнил, что помимо российско-германского Пакта о ненападении ряд европейских держав также подписал с Гитлером различные соглашения, и до сих пор неизвестно, содержали ли они какие-либо секретные протоколы. В частности, до сих пор остаются засекреченными материалы англо-германских переговоров. В связи с этим Путин заявил о необходимости активнее раскрывать архивные документы, как это делает Россия в последнее время.



Президент России также назвал имена тех, кто, по его мнению, является главными предателями Второй мировой войны. Это французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг. Всех их Путин назвал коллаборационистами.



Кроме того, в статье Путина напоминается о том, что наибольший вклад в победу над нацизмом внес именно Советский Союз, и заявляется, что Россия и дальше намерена отстаивать историческую правду.



По словам Путина, в оценках начала Второй мировой войны необходим открытый диалог, широкое сотрудничество и организация исследовательских проектов с участием историков.